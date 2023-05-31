Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап. Он отметил меры защиты истребителей.

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Вопросы формальности

По словам Криволапа, если истребитель с вооружением и обслуживанием будет взлетать с территории Украины для выполнения своих военных миссий, то формально ничего не нарушается. Если же из другой страны – это может считаться вовлечением ее в военный конфликт.

Поэтому, я думаю, мы будем приземлять их где-нибудь здесь. Наши МиГ-29 и Су-24, Су-27 взлетают с наших аэродромов, мы их защищаем. Здесь нужно улучшить систему ПВО для того, чтобы снизить вероятность попадания. Это организационно-технический вопрос, который решается,

– объяснил эксперт по авиации.

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Заметьте, ранее в Воздушных силах отмечали на разработке комплексных мероприятий для маскировки и сохранения западной техники. Там понимают опасность атак и желание врага разведать размещение F-16. Однозначно все аэродромы будут прикрыты.

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