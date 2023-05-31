Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап. Він наголосив на заходах захисту винищувачів.
Дивіться також Надання Україні ATACMS все ще розглядається, – Байден
Питання формальності
За словами Криволапа, якщо винищувач з озброєнням і обслуговуванням буде злітати з території України для виконання своїх воєнних місій, то формально нічого не порушується. Якщо ж з іншої країни – це може рахуватися як втягнення її у військовий конфлікт.
Тому, я думаю, ми будемо приземляти їх десь тут. Наші МіГ-29 та Су-24, Су-27 злітають же з наших аеродромів, ми їх захищаємо. Тут треба покращити систему ППО для того, щоб знизити імовірність попадання. Це організаційно-технічне питання, яке вирішується,
– пояснив експерт з авіації.
У США відреагували на масовану атаку по Москві: дивитись відео
Зауважте, раніше у Повітряних силах наголошували на розробці комплексних заходів для маскування і збереження західної техніки. Там розуміють небезпеку атак і бажання ворога розвідати розміщення F-16. Однозначно усі аеродроми будуть прикриті.
Винищувачі F-16: останні новини
- Військові експерти припускають, що найближчими місяцями Україна може отримати винищувачі F-16. Раніше повідомлялося, що нашій країні треба 4 ескадрильї, а це 48 одиниць.
- Країни Заходу вже сформували авіаційну коаліцію, яка допоможе й у навчанні українських пілотів. За оцінками американських експертів на це може піти менше від запланованого часу, тобто до 4 місяців.
- F-16 дадуть значну перевагу у небі, але в першу чергу дозволять захистити Україну від повітряного тероризму росіян. Так, в Україні радянські винищувачі 70-их років, запчастини від яких залишились в країні-агресорці. Шукаючи нові можливості для Повітряних сил, Україна та партнери вирішили, що необхідно переходити саме на лінійку F — багатоцільові та модернізовані літаки, до яких можна легко знайти обладнання та комплектуючі.