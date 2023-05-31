Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап. Він наголосив на заходах захисту винищувачів.

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Питання формальності

За словами Криволапа, якщо винищувач з озброєнням і обслуговуванням буде злітати з території України для виконання своїх воєнних місій, то формально нічого не порушується. Якщо ж з іншої країни – це може рахуватися як втягнення її у військовий конфлікт.

Тому, я думаю, ми будемо приземляти їх десь тут. Наші МіГ-29 та Су-24, Су-27 злітають же з наших аеродромів, ми їх захищаємо. Тут треба покращити систему ППО для того, щоб знизити імовірність попадання. Це організаційно-технічне питання, яке вирішується,

– пояснив експерт з авіації.

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Зауважте, раніше у Повітряних силах наголошували на розробці комплексних заходів для маскування і збереження західної техніки. Там розуміють небезпеку атак і бажання ворога розвідати розміщення F-16. Однозначно усі аеродроми будуть прикриті.

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