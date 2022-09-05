В Украине прогнозируют первые заморозки: где и когда

Первые заморозки прогнозируют с 6 по 8 сентября. Синоптики рассказали, в каких областях они будут.

Заморозки будут во всех областях, кроме Закарпатья и на Юге. Поэтому объявили первый и второй уровень опасности, сообщает ГСЧС.

Обратите внимание Температура воздуха упадет в большинстве областях: прогноз погоды в Украине на 5 сентября

Первые заморозки будут 6 – 8 сентября

Ночью 6 – 8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на поверхности грунта заморозки 0 – 5 градусов, I уровень опасности, желтый,

– говорится в сообщении.

В северо-восточных и восточных областях воздух будет от 0 до 3 градусов. ГСЧС сообщает о II уровне опасности.

В Киевской области на поверхности грунта будут заморозки 0-5 градусов и I уровень опасности.

Когда в Украине выпадет первый снег

В западных областях первый снег прогнозируют уже осенью. По данным синоптиков, раньше всего он выпадет во Львове – 12 ноября, но продержится на поверхности недолго. Второй раз заснежит во Львове 22 ноября. Тогда снега будет больше.

На Волыни снег синоптики обещают 10, 13, 16 и 30 ноября. Далее – в Тернополе и Ивано-Франковске.

Стоит посмотреть – оперативная информация о ситуации на фронте 5 сентября: видео