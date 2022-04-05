Глава государства констатировал, что безопасности нет, хоть и есть Совет Безопасности. Он отметил, что эта институция должна обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру.

Детальнее Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН: говорил о военных преступлениях россиян

Зеленский жалуется на неэффективность Совбеза

Впрочем, добавил Зеленский, сейчас Совбез ООН просто не может эффективно работать и это – очевидно. Далее украинский лидер напомнил о зверствах российских военных в Буче. Он подчеркнул, что миру еще только предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных районах.

География может быть разной, но жесткокость и преступления – одинаковы. Ответственность за это должна быть неизбежной,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что сегодня Россия нарушает устав ООН буквально с первой же его статье, в которой говорится о цели организации – поддерживать мир и принуждать к миру.

"Каких тогда смысл во всех остальных статьях? В результате действий России на территории Украины совершаются самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой", – подчеркнул он.

Действиями России шокированы даже ее адвокаты

Ранее адвокаты России в Международном Суде ООН отказались от дальнейшего сотрудничества со страной-агрессором. Они объяснили, что не могут представлять государство, которое столь цинично нарушает права людей и все принципы международного права.

Президент Зеленский встретился с жителями Бучи: смотрите видео