Глава держави констатував, що безпеки немає, хоч і є Рада безпеки. Він зазначив, що ця інституція мала б забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру.

Детальніше Зеленський виступає у Раді безпеки ООН: говорить про воєнні злочини росіян

Зеленський скаржиться на неефективність Радбезу

Втім, додав Зеленський, зараз Радбез ООН просто не може ефективно працювати й це – очевидно. Далі український лідер нагадав про звірства російських військових у Бучі. Він підкреслив, що світу ще тільки належить побачити, що вони зробили в інших окупованих районах.

Географія може бути різною, але жорсткокість та злочини – однакові. Відповідальність за це має бути неминучою,

– наголосив президент.

Зеленський зазначив, що сьогодні Росія порушує статут ООН буквально з першої ж його статті, в якій мовиться про мету організації – підтримувати мир й примушувати до миру.

"Яких тоді сенс в усіх інших статтях? Внаслідок дій Росії на території України скоюються найстрашніші воєнні злочини за весь час після завершення Другої світової", – наголосив він.

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