Отключение будет производиться из-за плановых гидравлических испытаний тепловых магистралей. Расхолаживание теплосетевой воды и работы по подготовке схемы для проведения испытаний начнутся после 12 часов 18 июля 2021 года.

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На каких улицах не будет горячей воды

  • Панельная,
  • Челябинская,
  • Нестайко,
  • Никольско-Слободская,
  • Раисы Окипной,
  • Флоренции,
  • Вифлеемская,
  • Фанерная,
  • Сивашская,
  • Алматинская,
  • Машинистовская,
  • Литинская,
  • Опрышковская,
  • Марганецкая,
  • Рогозовская,
  • Калачевская,
  • Профсоюзная,
  • Пражская,
  • Сосюры,
  • Сергиенко,
  • Хоткевича,
  • Попудренко,
  • Сеноманский переулок,
  • вдоль Русановского канала,
  • проспект Гагарина,
  • Броварской проспект.