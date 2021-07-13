Відключення проводитиметься через планові гідравлічні випробування теплових магістралей. Розхолодження тепломережної води та роботи з підготовки схеми для проведення випробувань розпочнуться після 12 години 18 липня 2021 року.

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На яких вулицях не буде гарячої води

  • Панельна,
  • Челябінська,
  • Нестайки,
  • Микільсько-Слобідська,
  • Раїси Окіпної,
  • Флоренції,
  • Вифлеємська,
  • Фанерна,
  • Сиваська,
  • Алматинська,
  • Машиністівська,
  • Літинська,
  • Опришківська,
  • Марганецька,
  • Рогозівська,
  • Калачевська,
  • Профспілкова,
  • Празька,
  • Сосюри,
  • Сергієнка,
  • Хоткевича,
  • Попудренка,
  • Сеноманського провулку,
  • уздовж Русанівського каналу,
  • проспект Гагаріна,
  • Броварський проспект.