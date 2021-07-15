Отмечается, что все эти 14 пляжей и находятся под наблюдением в столице. Остальные места отдыха на Днепре и других водоемах вообще не исследуются.
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Список пляжей Киева где запрещают купаться:
- "Детский"
- "Золотой"
- "Венеция" – в Гидропарке
- "Предместная слободка"
- "Центральный"
- "Молодежный"
- "Радуга" – в Днепровском районе
- "Радуга", "Тельбин" – на озерах в Днепровском районе
- "Галерный" – в Голосеевском районе
- "Вербный" – на озере Вербное и "Пуща-Водица" 5-7 линия, пруд на реке Горенка – в Оболонском районе
- "Троещина" – на реке Десенка
- пляж "Водоворот" в ПКиО Дружбы народов Деснянского района.
Ранее сайт 24 канала писал о том, что киевляне спасаются от жары у воды – пляжи переполнены.