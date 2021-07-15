Зазначається, що всі ці 14 пляжів й перебувають під наглядом у столиці. Решта місць відпочинку на Дніпрі та інших водоймах взагалі не досліджуються.

Читайте також У Києві в Дніпрі побачили медуз: як вони там опинились та чи несуть загрозу

Список пляжів Києва де забороняють купатися:

  • "Дитячий"
  • "Золотий"
  • "Венеція" — у Гідропарку
  • "Передмістна слобідка"
  • "Центральний"
  • "Молодіжний"
  • "Веселка" — у Дніпровському районі
  • "Райдуга", "Тельбін" — на озерах у Дніпровському районі
  • "Галерний" — у Голосіївському районі
  • "Вербний" — на озері Вербне й "Пуща-Водиця" 5–7 лінія, ставок на річці Горенка — в Оболонському районі
  • "Троєщина" — на річці Десенка
  • пляж "Чорторий" у ПКіВ Дружби народів Деснянського району.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що кияни рятуються від спеки біля води – пляжі переповнені.