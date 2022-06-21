Как рассказал глава Львовской ОВ Максим Козицкий, спасатели обследовали водные объекты в течение первой половины июня.

Важно Очень много запросов о работе – Садовый о ситуации с переселенцами

Он подчеркнул, что купальный сезон должен начаться только тогда, когда точно будет известно, где безопасно плавать. На данный момент еще продолжаются проверки мест отдыха на воде в Стрыйском районе, на остальной территории области эта работа завершена.

Из 23 мест массового отдыха специалисты Центральной водолазно-спасательной службы во Львовской области обследовали подводную акваторию на 20 объектах. На других трех объектах в этом году принимать отдыхающих не будут. Еще один объект во время проверки сочли не готовым, ведь спасатели нашли недостатки.

Итак, готовыми для безопасного купания отдыхающих есть 12 пляжей на 12 водоемах, а именно:

Брюховичи – пляж на озере на ул. Курортный пляж на озере по улице Львовской;

Воля Гамулецка – база отдыха "Альбатрос";

Модричи – база отдыха "Казацкий хутор";

Моршин – пляж на городском озере;

Золочев – пляж на городском озере;

Перемышляне – пляж на городском озере;

Давыдовская община – база отдыха "Львовская Швейцария";

Старое Село – база отдыха "Бухта Викингов";

Коросно – база отдыха "Гостиный Двор";

Подберезцы – комплекс отдыха "Пальмира Резорт";

Яворовский район – пляж на рекреационном водоеме Яворивского Национального природного парка.

Эти объекты имеют спасательные посты, персонал которых прошел соответствующее функциональное обучение (проведено инструктаж-обучение по оказанию доврачебной помощи на воде 62 спасателей),

– сообщил Козицкий.

Добавим, что Львов в этом году принимает немало людей, которые, к сожалению, не туристы, а те, кто убегает от войны. На днях мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что в городе нет беженцев. Все, кто переехал во Львов из-за войны – те, кто временно получил убежище.

"Во Львове есть украинцы, которые были вынуждены убегать от войны и нашли здесь свое временное убежище. Они пытаются жить, адаптироваться, находят работу и возвращают себе украденную жизнь. Насколько это возможно во время войны", - подчеркнул Садовый.

Мэр Львова отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения через город прошли более 5 миллионов украинцев. Часть из них осталась здесь, другая же – уехала за границу. Конкретно последних можно именовать беженцами, как отмечает Садовый. Андрей Садовый выразил благодарность всем городам и странам, которые приняли наших граждан в столь сложное время.