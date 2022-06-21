Як розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький, рятувальники обстежували водні об'єкти упродовж першої половини червня.

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Він наголосив, що купальний сезон має розпочатись лише тоді, коли достеменно буде відомо, де безпечно плавати. Станом на зараз ще тривають перевірки місць відпочинку на воді у Стрийському районі, на решті території області ця робота завершена.

З 23 місць масового відпочинку фахівці Центральної водолазно-рятувальної служби у Львівській області обстежили підводну акваторію пляжу на 20 об'єктах. На інших трьох об'єктах цього року приймати відпочивальників не будуть. Ще один об'єкт під час перевірки визнали не готовим, адже рятувальники знайшли недоліки.

Отож, готовими для безпечного купання відпочивальників є 12 пляжів на 12 водоймах, а саме:

Брюховичі – пляж на озері по вул. Курортній, пляж на озері по вулиці Львівській;

Воля Гамулецька – база відпочинку "Альбатрос";

Модричі – база відпочинку "Козацький хутір";

Моршин – пляж на міському озері;

Золочів – пляж на міському озері;

Перемишляни – пляж на міському озері;

Давидівська громада – база відпочинку "Львівська Швейцарія";

Старе Село – база відпочинку "Бухта Вікінгів";

Коросно – база відпочинку "Гостинний Двір";

Підберізці – відпочинковий комплекс "Пальміра Резорт";

Яворівський район – пляж на рекреаційній водоймі Яворівського Національного природного парку.

Ці об'єкти мають рятувальні пости, персонал яких пройшов відповідне функціональне навчання (проведено інструктаж-навчання з надання долікарської допомоги на воді 62 рятувальників),

– повідомив Козицький.

Додамо, що Львів цьогоріч приймає чимало людей, які, на жаль, є не туристами, а тими, хто тікає від війни. Днями мер Львова Андрій Садовий наголосив, що у місті немає біженців. Усі, хто переїхав до Львова через війну – ті, хто тимчасово отримав прихисток.

"У Львові є українці, які були змушені втікати від війни і знайшли тут свій тимчасовий прихисток. Вони намагаються жити, адаптуватись, знаходять роботу і повертають собі вкрадене життя. Наскільки це можливо під час війни", – наголосив Садовий.

Міський голова Львова зазначив, що від початку повномасштабного російського вторгнення через місто пройшли понад 5 мільйонів українців. Частина з них залишилася тут, інша ж – поїхала закордон. Саме останніх можна називати біженцями, як зазначає Садовий. Андрій Садовий висловив подяку всім містам та країнам, які прийняли наших громадян у такий складний час.