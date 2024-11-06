За минувшие сутки произошло 140 боевых столкновений, более трети из них – на Кураховском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг 8 раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении за сутки тоже произошло 8 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово, Синьковки и Кругляковки. На данном направлении враг активно применял авиацию.

По данным DeepState, здесь оккупанты имели продвижение у Первомайского.

Ситуация у Загрызово: смотрите на карте

На Лиманском направлении захватчики, при поддержке авиации, атаковали 8 раз. Противник пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Твердохлебово, Новомихайловки, Макеевки, Тернов и Катериновки.

Бои возле Грековки: смотрите на карте

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки.

Бой возле Белогоровки: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Белогоровки, используя авиацию.

На Торецком направлении враг совершил 2 атаки неподалеку Торецка, применяя бомбардировщики.

Напряженная ситуация возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Проминь, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка. По данным DeepState, враг продвинулся в направлении Григорьевки.

Россияне продвинулись в районе Григорьевки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 56 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Вовченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Катериновки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки.

Оккупанты атакуют возле Максимильяновки: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 10 штурмов наших позиций в районе Константинопольского, Раздольного и Трудового.

По данным DeepState, россияне имеют продвижение у Богоявленки и Ясной Поляны.

Враг штурмует в районе Ясной Поляны: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако активно применял штурмовую авиацию в районе населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении оккупанты один раз без успеха атаковали в сторону Орехова.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки наши защитники остановили 3 попытки российских захватчиков продвинуться вперед, получили жесткий отпор, понеся потери отошли.