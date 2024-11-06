З минулу добу відбулося 140 бойових зіткнень, понад третина з них – на Курахівському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог 8 разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу теж відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Синьківки та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію.

За даними DeepState, тут окупанти мали просування біля Першотравневого.

Ситуація біля Загризового: дивіться на карті

На Лиманському напрямку загарбники, за підтримки авіації, атакували 8 разів. Противник намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Твердохлібового, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів та Катеринівки.

Бої біля Греківки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Білогорівки.

Бій біля Білогорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Білогорівки, використовуючи авіацію.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 2 атаки неподалік Торецька, застосовуючи бомбардувальники.

Напружена ситуація біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка. За даними DeepState, ворог просунувся у напрямку Григорівки.

Росіяни просунулися у районі Григорівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 56 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Катеринівки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки.

Окупанти атакують біля Максимільянівки: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 10 штурмів наших позицій в районі Костянтинопольського, Роздольного та Трудового.

За даними DeepState, росіяни мають просування біля Богоявленки та Ясної Поляни.

Ворог штурмує у районі Ясної Поляни: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував штурмову авіацію в районі населеного пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз без успіху атакували у бік Оріхова.

На Придніпровському напрямку за минулу добу наші захисники зупинили 3 спроби російських загарбників просунутися вперед, отримали жорстку відсіч, зазнавши втрат відійшли.