Где Назарбаев, что с ОДКБ и кто следующий: главные вопросы по итогам событий в Казахстане
Источник:фейсбук Евгении Пастернак
Самый интересующий меня, например, вопрос: "Где Назарбаев?". Простое женское любопытство. Что творит Токаев – вызывает много вопросов, он так быстро переориентируется, что не успеваешь следить и выдвигать версии.
Зря летели
Еще вчера казалось, что Токаев за Путина, а уже сегодня, поговорив с ЕС, он говорит, что ситуация в стране полностью нормализовалась и войска ОДКБ должны покинуть страну.
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Сейчас в Казахстане 2030 военных из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана, и закончили переброску войск буквально день назад. И вот – через два дня "янки" должны "гоу хоум".
Злые сплетники утверждают, что беларуским миротворцам совсем не дали помиротворить, держали в прямом смысле на запасном аэродроме, более того, им отменили денежные вознаграждения, которые пообещали. Короче, зря летали. Забавно, что они даже улететь сами не могут, их в Казахстан почему-то вывозили на российских самолетах, так что на них же вернут обратно.
Если вернут.
Делать "выводы"
Потому что хоть Песков и сказал, что решение о выводе сил ОДКБ – это целиком прерогатива Казахстана, но осадочек остался.
БелТА, например, сообщила, что решение о выводе сил ОДКБ из Казахстана будет принято после официального обращения руководства страны. Заявление президента они не считают официальным обращением.
А Совет Республики заявил, что жители Казахстана стали жертвами очередного заговора Запада, хоть Токаев уже объявил, что Запад к этому никакого отношения не имеет, у них там свои лязгающие гусеницы. По-восточному.
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Узбекистан следующий?
Песков, который уже непонятно чей пресс-секретарь, потому что все время переводит то, что говорит Лукашенко, сегодня отбрехивался от его понимания ситуации в Узбекистане.
Наш бывший опять выступил в роли провидца и сообщил, что Узбекистан должен приготовиться, "их взгляды уже брошены и на Узбекистан".
Опять "они"… Кремль, правда, сказал, что не в курсе ситуации.
А из Узбекистана ответили красиво. И.о. директора Координационно-методического центра по вопросам новейшей истории Узбекистана при АН Феруза Усарова: "Чтобы человек, делал такие выводы, кто бы он ни был, – лидер, президент, ученый, политолог или просто гражданин, он должен знать законодательную базу нашей страны"…
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Мне кажется, мы сойдемся на "просто гражданине".
Немного позитива
А джазовый музыкант Викрам Рузахунов, задержанный казахстанскими силовиками по подозрению в участии в акциях протеста и давший признательные показания на видео, вернулся домой. Вы представляете, чтобы у нас (в Беларуси – ред.) в августе кого-то отпустили? Даже иностранца? Я — нет.
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