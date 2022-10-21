Где сегодня в Киевской области не будет света: опубликовали график отключений
Источник:ДТЭК Киевские электросети
В Киевской области 21 октября снова будут временно отключать свет. Для ремонта оборудования необходимо снизить нагрузку на электросети.
Обнародовали график веерных отключений электроэнергии в Киевской области. Однако в ДТЭК предупредили, что в графике возможны изменения.
Кстати В Киеве и области началось отключение электроэнергии: где и сколько не будет света
Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что в регионе увеличилось потребление электроэнергии. Поэтому в Киевской области с 9:20 вынужденно начались временные отключения света. В столице также введут отключения, которые продлятся не более чем по 4 часа.
График отключения света на Киевщине / Скриншот с сайта ДТЭК
График отключения света на Киевщине / Скриншот с сайта ДТЭК
В областях снова отключат свет
Объяснили, что это поможет снизить нагрузку на сети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.
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