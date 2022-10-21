Отключение света в Киеве будет длиться не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время.

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Где не будет света в Киеве

Всех потребителей электроэнергии Киева разделили на 3 группы и сделали обновленный график. Каждая группа будет отключаться в указанный промежуток времени.

Киевляне могут узнать ориентировочное время отключения своего адреса по этой ссылке. Свет будут выключать только при дисбалансе в энергосистеме и после распоряжения НЭК "Укрэнерго".

Важно. Киевлян и жителей Киевской области призывают максимально снизить потребление электроэнергии утром с 6:00 до 11:00 и вечером с 18:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

График отключения света в Киеве / ДТЭК Киевские электросети

График отключения света в Киеве / ДТЭК Киевские электросети

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области наблюдается рост потребления электроэнергии. Поэтому в Киевской области с 9:20 вынужденно начались временные отключения света.

Обращаюсь ко всем! Необходимо тотально экономить электроэнергию. Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до энергообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора,

– написал Кулеба.

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Массовое отключение света в Украине началось 20 октября, о чем украинцы были предупреждены в Офисе Президента. Причина отключения света – ремонтные работы после того, как Россия нанесла массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Советник министра энергетики Украины Александр Харченко информировал, что российские оккупанты повредили почти 40% электростанций Украины.

В "Укрэнерго" уже анонсировали отключение света по всем областям Украины и 21 октября.



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