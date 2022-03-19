Где ночь прошла спокойно, а где стреляли: ситуация в регионах по состоянию на утро 19 марта

Украина уже четвертую неделю борется с российскими захватчиками. Когда в ряде регионов ночь с 18 на 19 марта прошла спокойно, то другие враг накрывал артиллерийскими обстрелами и ракетами.

Об этом говорится в сводке от Офиса Президента, информирует 24 канал. О каждом регионе можно прочитать ниже.

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Киевская область

Жители Киевской области почти целую ночь должны были переходить в укрытие из-за частых звуков сирены. Под активный и неприцельный огонь оккупантов попали в Ирпень, Мощун, Гостомель, Ворзель, населенные пункты Макаровской общины. Враг бьет по жилому сектору и гражданской инфраструктуре. В Новых Петровцах возникло возгорание на свалке.

Черниговская область

В регионе звучало несколько воздушных тревог за вечер и ночь. Продолжались оборонительные бои за Чернигов.

Сумская область

Тем временем Ахтырский и Сумской районы Сумщины обстреливали из артиллерии. Убытки сейчас устанавливают. Ужасная ситуация в селах под границей, которые находятся под контролем врага. Там продолжается геноцид и террор местного населения.

Житомирская область

Ночь была беспокойной из-за воздушной тревоги. Авиаудар оккупанты направили на поселок Народичи, на складские помещения.

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Кировоградская и Днепропетровская область

В этих регионах ночь была спокойной.

Харьковская область

Враг не прекращает попыток окружить Харьков, однако ВСУ держат позиции. В области продолжаются бои на Изюмском направлении. Из-за боевых действий не удалось 18 марта открыть гуманитарный коридор.

Запорожье, Волынь, Винницкая область, Ровенщина

Ночь прошла спокойно.

Закарпатье, Тернопольщина, Хмельнитчина, Львовщина, Черкассы

Такая же ситуация была и в этих регионах – без тревоги.

Полтавская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области

Ночь прошла спокойно.

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Луганская область

Русская армия сильно обстреливала Северодонецк, Рубежное, Приволье, Кременную. Здесь повреждено более 50 объектов, среди них – около 20 многоэтажек и 2 учреждения здравоохранения. По предварительной информации, погибли 4 человека, еще 10 ранены. Без света 38 населенных пунктов, без газа – 23.

Донецкая область

Ночь была очень сложной. Враг вел наступление на Марьинку и обстреливал Авдеевку, Очеретино. По Верхнеторецкому – авиаудар. Информация по погибшим и пострадавшим пока отсутствует.

Николаевская область

В Николаевской области ночью звучала воздушная тревога. Снегиревку обстреливали "Градами".

Херсонская область

Регион страдает от временной оккупации. В области более 70 населенных пунктов остаются без электроснабжения – это почти 50 тысяч граждан.

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