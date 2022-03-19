Где ночь прошла спокойно, а где стреляли: ситуация в регионах по состоянию на утро 19 марта
Украина уже четвертую неделю борется с российскими захватчиками. Когда в ряде регионов ночь с 18 на 19 марта прошла спокойно, то другие враг накрывал артиллерийскими обстрелами и ракетами.
Об этом говорится в сводке от Офиса Президента, информирует 24 канал. О каждом регионе можно прочитать ниже.
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Киевская область
Жители Киевской области почти целую ночь должны были переходить в укрытие из-за частых звуков сирены. Под активный и неприцельный огонь оккупантов попали в Ирпень, Мощун, Гостомель, Ворзель, населенные пункты Макаровской общины. Враг бьет по жилому сектору и гражданской инфраструктуре. В Новых Петровцах возникло возгорание на свалке.
Черниговская область
В регионе звучало несколько воздушных тревог за вечер и ночь. Продолжались оборонительные бои за Чернигов.
Сумская область
Тем временем Ахтырский и Сумской районы Сумщины обстреливали из артиллерии. Убытки сейчас устанавливают. Ужасная ситуация в селах под границей, которые находятся под контролем врага. Там продолжается геноцид и террор местного населения.
Житомирская область
Ночь была беспокойной из-за воздушной тревоги. Авиаудар оккупанты направили на поселок Народичи, на складские помещения.
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Кировоградская и Днепропетровская область
В этих регионах ночь была спокойной.
Харьковская область
Враг не прекращает попыток окружить Харьков, однако ВСУ держат позиции. В области продолжаются бои на Изюмском направлении. Из-за боевых действий не удалось 18 марта открыть гуманитарный коридор.
Запорожье, Волынь, Винницкая область, Ровенщина
Ночь прошла спокойно.
Закарпатье, Тернопольщина, Хмельнитчина, Львовщина, Черкассы
Такая же ситуация была и в этих регионах – без тревоги.
Полтавская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области
Ночь прошла спокойно.
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Луганская область
Русская армия сильно обстреливала Северодонецк, Рубежное, Приволье, Кременную. Здесь повреждено более 50 объектов, среди них – около 20 многоэтажек и 2 учреждения здравоохранения. По предварительной информации, погибли 4 человека, еще 10 ранены. Без света 38 населенных пунктов, без газа – 23.
Донецкая область
Ночь была очень сложной. Враг вел наступление на Марьинку и обстреливал Авдеевку, Очеретино. По Верхнеторецкому – авиаудар. Информация по погибшим и пострадавшим пока отсутствует.
Николаевская область
В Николаевской области ночью звучала воздушная тревога. Снегиревку обстреливали "Градами".
Херсонская область
Регион страдает от временной оккупации. В области более 70 населенных пунктов остаются без электроснабжения – это почти 50 тысяч граждан.