Где оккупанты применяли фосфорные снаряды: объяснения главы Донецкой области
3 апреля 2022 , 15:20Читати новину українською
Источник:Суспільне
Глава Донецкой области Павел Кириленко сообщил, где российские оккупанты применили фосфорные бомбы.
По его словам, самая большая опасность таких бомб в том, что фосфор входит в химическую реакцию с кислородом и горит при температуре более 800 градусов.
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Павел Кириленко отметил, что это сжигает не только технику, но и человеческие ресурсы.
Применяли их сейчас вдоль линии разграничения – Авдеевка, Марьянка, Красногоровка. В Луганской области они также применялись точечно,
– сообщил Кириленко.
Важно отметить, что жертв от фосфорных бомб не было.
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