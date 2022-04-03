Где оккупанты применяли фосфорные снаряды: объяснения главы Донецкой области

Глава Донецкой области Павел Кириленко сообщил, где российские оккупанты применили фосфорные бомбы.

По его словам, самая большая опасность таких бомб в том, что фосфор входит в химическую реакцию с кислородом и горит при температуре более 800 градусов.

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Павел Кириленко отметил, что это сжигает не только технику, но и человеческие ресурсы.

Применяли их сейчас вдоль линии разграничения – Авдеевка, Марьянка, Красногоровка. В Луганской области они также применялись точечно,

– сообщил Кириленко.

Важно отметить, что жертв от фосфорных бомб не было.

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