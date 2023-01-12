Когда НАТО не так уж плохое: как дети российских силовиков развлекаются за границей

Дети и родственники российских чиновников продолжают посещать европейские страны. И это, несмотря на санкции, которые ввели против тех, кто ведет войну в Украине.

Так, родственники российских чиновников и силовиков путешествуют по миру. В своих соцсетях они хвалятся отдыхом в Дубае, на Бали и Мальдивах.

Обратите внимание Российские олигархи потеряли под 100 миллиардов долларов в 2022 году из-за санкций, – The Guardian

Где отдыхает дочь Нарышкина

Дочь директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина – Вероника – этим летом развлекалась в Турции и странах НАТО. А после 24 февраля она находилась на Сейшелах.



Дочь Нарышкина за границей / Скриншот

Дочь Шойгу отдыхает в Дубае

Сейчас Ксения Шойгу отправилась на отдых в Дубай. Соответствующими снимками похвастался ее муж. Пара находится в отеле Caesars Palace Dubai. Отдых должен был им обойтись не менее 500 тысяч рублей.



Зять Шойгу с женой отдыхает в Дубае / Скриншот

Как развлекается сын сенатора Джабарова

Сын члена Совета Федерации Владимир Джабаров – Александр – путешествует по США. Так, Джабаров-младший вместе со своей женой отдыхал в Калифорнии. Также он побывал в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Кроме Америки, Александр Джабаров за последние месяцы успел побывать в Турции и Дубае.



Сын Джабарова в Осло / Скриншот

Где находятся невестки Матвиенко и Жукова

Жена сына спикера Совета Федерации – Юлия – любит отдыхать на семейной вилле в Италии, Камбодже и Турции. А новогодние каникулы она провела на Мальдивах.



Невестка Матвиенко за границей / Скриншот

А невестка вице-спикера госдумы Александра Жукова осенью отдохнула на греческом острове Миконос. А новогодние праздники отмечала на Бали.



Невестка Жукова за границей / Скриншот

Сын Герасимова находится в Крыму

Сын главы генштаба России Валерия Герасимова – Евгений – выбрал отдых в Крыму. Его жена Елена опубликовала фото, где позирует в халате отеля Porto Mare в Алуште.



Невестка Герасимова в Крыму / Скриншот

ЕС наконец-то согласовал 9 пакет санкций против России