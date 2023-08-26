В эту субботу, 26 августа, стало известно о гибели пилота Джуса и еще двух летчиков, чьи имена и позывные пока не называются. Правоохранители начали расследование.
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Так выглядит место авиакатастрофы
На фотографиях можно увидеть, что некоторые обломки уже погрузили в самосвал и КамАЗ с прицепом. Также, судя по фону, можно предположить, что куски самолетов упали возле частных жилых домов.
Кадры с места трагедии / Фото "Радио Свобода"
На других кадрах видны военные с лопатами. Также на них можно увидеть специальный экскаватор.
Место падения обломков L-39: видео "Радио Свобода"
Что известно об авиакатастрофе в Житомирской области
- Трагедия произошла 25 августа. В небе над Житомирской областью столкнулись два учебно-боевых самолета. Эти L-39 находились на боевом задании.
- В результате столкновения, к сожалению, погибли все три пилота. Среди жертв – известный военный летчик Джус.
- Первоначально информация о его гибели распространялась соцсетями. 26 августа Воздушные силы ВСУ официально подтвердили трагедию.
- Командующий ПС ВСУ Николай Олещук выразил соболезнования родным и близким погибших пилотов. Он назвал эту авиакатастрофу ужасной и подчеркнул, что Украина никогда не забудет этих летчиков.
- Недавно стало известно об открытом уголовном производстве. Предварительно – из-за нарушения правил полетов или подготовки к ним. Когда установят виновных, им будет грозить до 15 лет лишения свободы.