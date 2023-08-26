У цю суботу, 26 серпня, стало відомо про загибель пілота Джуса та ще двох льотчиків, чиї імена та позивні поки що не називають. Правоохоронці розпочали розслідування.

До теми Неможливо передати біль, – командувач Повітряних сил про авіакатастрофу на Житомирщині

Такий вигляд має місце авіакатастрофи

На фотографіях можна побачити, що деякі уламки вже завантажили у самоскид та КамАЗ з причепом. Також, судячи з фону, можна припустити, що шматки літаків впали біля приватних житлових будинків.

Кадри з місця трагедії / Фото "Радіо Свобода"



На інших кадрах видно військових з лопатами. Також на них можна побачити спеціальний екскаватор.

Місце падіння уламків L-39: відео "Радіо Свобода"



Що відомо про авіакатастрофу на Житомирщині