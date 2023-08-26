У цю суботу, 26 серпня, стало відомо про загибель пілота Джуса та ще двох льотчиків, чиї імена та позивні поки що не називають. Правоохоронці розпочали розслідування.
До теми Неможливо передати біль, – командувач Повітряних сил про авіакатастрофу на Житомирщині
Такий вигляд має місце авіакатастрофи
На фотографіях можна побачити, що деякі уламки вже завантажили у самоскид та КамАЗ з причепом. Також, судячи з фону, можна припустити, що шматки літаків впали біля приватних житлових будинків.
Кадри з місця трагедії / Фото "Радіо Свобода"
На інших кадрах видно військових з лопатами. Також на них можна побачити спеціальний екскаватор.
Місце падіння уламків L-39: відео "Радіо Свобода"
Що відомо про авіакатастрофу на Житомирщині
- Трагедія сталася 25 серпня. В небі над Житомирською областю зіткнулися два навчально-бойові літаки. Ці L-39 перебували на бойовому завданні.
- В результаті зіткнення, на жаль загинули всі три пілоти. Серед жертв – відомий військовий льотчик Джус.
- Спочатку інформація про його загибель ширилася соцмережами. 26 серпня Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили трагедію.
- Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук висловив співчуття рідним та близьким загиблих пілотів. Він назвав цю авіакатастрофу жахливою та наголосив, що Україна ніколи не забуде цих льотчиків.
- Нещодавно стало відомо про відкрите кримінальне провадження. Попередньо – через порушення правил польотів або підготовки до них. Коли встановлять винних, їм загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.