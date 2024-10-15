Аналитики DeepState заявили об изменении ситуации на фронте ночью 15 октября.

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Где продвинулся враг

Около 1 ночи 15 октября аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, воины российской армии продвинулись возле нескольких населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке,
– говорится в сообщении.

Что происходит в Торецке: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Невского: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Водяного: смотрите на карте

Где российские войска продвинулись вблизи Золотой Нивы: смотрите на карте

Ситуация вблизи Приютного: смотрите на карте