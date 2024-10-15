Аналітики DeepState заявили про зміну ситуації на фронті вночі 15 жовтня.
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Де просунувся ворог
Близько 1 ночі 15 жовтня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися біля кількох населених пунктів.
Ворог просунувся біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку,
– ідеться в повідомленні.
Що відбувається у Торецьку: дивіться на карті
Ворог просунувся біля Невського: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Водяного: дивіться на карті
Де російські війська просунулися поблизу Золотої Ниви: дивіться на карті
Ситуація поблизу Приютного: дивіться на карті