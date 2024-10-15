Аналітики DeepState заявили про зміну ситуації на фронті вночі 15 жовтня.

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Де просунувся ворог

Близько 1 ночі 15 жовтня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися біля кількох населених пунктів.

Ворог просунувся біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку,

– ідеться в повідомленні.

Що відбувається у Торецьку: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Невського: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Водяного: дивіться на карті

Де російські війська просунулися поблизу Золотої Ниви: дивіться на карті

Ситуація поблизу Приютного: дивіться на карті