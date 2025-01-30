Оккупационные войска продвинулись вблизи 6 населенных пунктов, – DeepState
Российская захватническая армия не покидает территорию Украины. Известно, что вражеские силы продвинулись возле 6 населенных пунктов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты DeepState.
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Где продвинулись оккупанты
Утром 30 января аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, воины российской армии продвинулись возле 6 населенных пунктов.
Враг продвинулся возле Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива, Янтарного и в Андреевке,
– говорится в сообщении.
Там также добавили, что уточняется продвижение противника в Часовом Яру.
Оккупационные войска продвинулись возле Новоандреевки: смотрите на карте
Враг продвинулся вблизи Нововасильевки: смотрите на карте
Захватчики продвинулись возле Дачного: смотрите на карте
Противник продвинулся вблизи Разлива: смотрите на карте
Вражеские силы продвинулись вблизи Янтарного: смотрите на карте
Россияне продвинулись в Андреевке: смотрите на карте