Всего с начала этих суток произошло 116 боестолкновений. Генштаб рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 25 апреля, передает 24 Канал.

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Где шли бои с оккупантами.

На Купянском направлении враг совершил 4 штурма позиций наших защитников в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Нового, Торского. Сейчас украинские защитники отражают четыре атаки противника.

На Северском направлении силы обороны остановили 2 наступательные действия захватчиков в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 5 боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Маркового и Белой Горы. Один бой продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении россияне 31 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка и в направлении Миролюбовки, Романовки, Малиновки. К этому времени продолжаются шесть боестолкновений.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 12 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Свободного Поля, Одрадного. Еще 4 боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении враг 4 раза пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником.

На Курском направлении противник в течение суток провел 25 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается одно боестолкновение.