Загалом від початку цієї доби відбулося 116 боєзіткнень. Генштаб розповів про ситуацію на фронті станом на 22:00 25 квітня, передає 24 Канал.

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Де точилися бої з окупантами.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив 4 штурми позицій наших оборонців у районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Нового, Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

На Сіверському напрямку сили оборони зупинили 2 наступальні дії загарбників у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 5 боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори. Один бій триває до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку росіяни 31 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка та в напрямку Миролюбівки, Романівки, Малинівки. До цього часу тривають шість боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 12 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля, Одрадного. Ще 4 боєзіткнення тривають до цього часу.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником.

На Курському напрямку противник протягом доби провів 25 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває одне боєзіткнення.