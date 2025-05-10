Украину на выходных накроют грозы – какие области

На выходных, 10 и 11 мая, ожидается холодная, неустойчивая и дождливая погода во всех регионах нашей страны. Пройдут дожди разной интенсивности, порой в сопровождении грозы и мелкого града.

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, каким украинским регионам следует ожидать грозу в эти выходные, передает 24 Канал.

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Где будут сильные дожди 10 мая

В западных областях будет царить облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, но днем будет дождь.

Если посмотреть на карту Укргидрометцентра, то значительные осадки прежде всего прогнозируют для Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

В северных областях ночью без существенных осадков, днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы.

В центральных регионах Украины ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

В южной части страны и в Крыму прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков.

В восточных областях ночью будет дождливо, днем без существенных осадков.

Где будут грозы 11 мая

В западных регионах Украины ночью пройдут дожди, в Карпатах сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем ожидается небольшой дождь, местами гроза.

В северных областях ночью местами пройдет небольшой дождь, днем по всему региону будут отмечаться небольшие кратковременные дожди.

В центральной части страны в течение суток будет наблюдаться дождливая погода, днем местами возможны значительные осадки.

В южных областях и Крыму ночью без осадков, днем пройдут дожди; в Одесской и Николаевской областях временами будут отмечаться сильные дожди и грозы.

В восточных областях преимущественно без осадков, только днем на Харьковщине пройдут умеренные дожди.