"Темный дворец" в одной из самых дорогих локаций: где живет Татаров, и почему история – очень странная

Олег Татаров вечером 16 ноября встретился с Дмитрием Тишлеком, которого журналисты называют "неформальным куратором всей правоохранительной системы". Они вошли во двор одного из домов, расположенного по улице Липской.

Встреча в сумерках – куда ведут все дороги

Прошло три часа, но ни Татаров, ни Тишлек не вышли. Можно предположить, что во время этой продолжительной встречи обсудили не только рабочие вопросы, которыми связаны представитель Офиса Президента и один из руководителей Нацполиции.

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Скандалов Татарова хватит на добрую трилогию. Между тем Тишлек недавно стал главным героем, нет, не романа, а расследования от Bihus.Info. Тогда удалось установить, что он живет в доме бизнесмена Виталия Нечипоренко, связанного с российским криминалитетом. Кроме того, Тишлек и Нечипоренко "светились" вместе на отдыхе.

Когда эти "фантастические" детали стали известны обществу, Тишлека отстранили от должности на время расследования. Глава МВД Игорь Клименко подчеркнул: если информация подтвердится, по Тишлеку примут "жесткие управленческие решения". В будущее мы пока не научились заглядывать, в то же время журналисты заявляют, что в настоящем Тишлек продолжает ездить на работу. Прошел уже месяц, а никаких результатов проверки так и не озвучили.

А где же живет сам Татаров

Еще в 2021 году журналисты узнали, что Татаров проживает в имении, расположенном в закрытом коттеджном городке в Козине. Недавно эту информацию удалось подтвердить. В то же время, загадкой оставалось, кому же на самом деле принадлежит имение. К слову, одно из самых роскошных в городе. Его площадь – 600 "квадратов".

По документам имение принадлежит мистеру "Х" – Коваленко Владимиру Васильевичу. Ему "повезло" приобрести элитную недвижимость за довольно скромные в этом масштабе два миллиона гривен. От имени Владимира Васильевича действовала его супруга – Ольга Владимировна Коваленко.

По колоссально заниженной цене имение приобрели у гражданки России – Сусанны Магакян 1945 года рождения. У нее, к слову, как и у Коваленко, – донецкая прописка.

Своеобразной изюминкой истории является то, что, по данным YouControl, Ольга Коваленко является руководителем компании, принадлежащей членам семьи Магакян. Это может свидетельствовать о фиктивной продаже имения. Однако на этом "чудеса" не заканчиваются. Семья Магакян, уже хорошо нам знакомая, имеет связь с семьей Ростомян. Еще в 2015 году на Артура Ростомяна переоформили дом Виктора Януковича, который сбежал в Россию.

"Интересное" место жительства избрал для себя Татаров. Владимир Коваленко заявил о якобы договоре аренды, заключенном еще в ноябре 2021 года. На вопрос о том, как ему удалось так дешево приобрести поместье, мужчина заметил, что дом был без ремонта. Интересно, что семья Магакян по-прежнему платит за коммунальные услуги Татарова. Сумма аренды якобы составляет 75 тысяч гривен в месяц.