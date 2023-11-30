Зустріч у сутінках – куди ведуть всі дороги

Минуло три години, водночас ні Татаров, ні Тишлек не вийшли. Можна припустити, що під час цієї тривалої зустрічі обговорили не лише робочі питання, якими пов'язані представник Офісу Президента та один з очільників Нацполіції.

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Скандалів Татарова вистачить на добру трилогію. Тим часом Тишлек нещодавно став головним героєм, ні не роману, а розслідування від Bihus.Info. Тоді вдалося встановити, що він мешкає в будинку бізнесмена Віталія Нечипоренка, пов'язаного з російським криміналітетом. Окрім того, Тишлек та Нечипоренко "світилися" разом на відпочинку.

Коли ці "фантастичні" деталі стали відомими суспільству, Тишлека відсторонили від посади на час розслідування. Глава МВС Ігор Клименко наголосив: якщо інформація підтвердиться, щодо Тишлека ухвалять "жорсткі управлінські рішення". У майбутнє ми поки не навчилися зазирати, водночас журналісти заявляють, що у сьогоденні Тишлек продовжує їздити на роботу. Минув вже місяць, а жодні результати перевірки так і не озвучили.

А де ж мешкає сам Татаров

Ще у 2021 році журналісти дізналися, що Татаров мешкає у маєтку, який розташований у закритому котеджному містечку у Козині. Нещодавно цю інформацію вдалося підтвердити. Водночас загадкою залишалося, кому ж насправді належить маєток. До слова, один з найрозкішніших у містечку. Його площа – 600 "квадратів".

По документах маєток належить містеру "Х" – Коваленку Володимиру Васильовичу. Йому "пощастило" придбати елітну нерухомість за доволі скромні у цьому масштабі два мільйони гривень. Від імені Володимира Васильовича діяла його дружина – Ольга Володимирівна Коваленко.

За колосально заниженою ціною маєток придбали у громадянки Росії – Сусанни Магакян 1945 року народження. У неї, до слова, як і в Коваленків, – донецька прописка.

Своєрідною родзинкою історії є те, що, за даними YouControl, Ольга Коваленко є керівником компанії, яка належить членам родини Магакян. Це може свідчити про фіктивний продаж маєтку. Однак на цьому "дива" не закінчуються. Родина Магакян, вже добре нам знайома, має зв'язок з родиною Ростомян. Ще у 2015 році на Артура Ростомян переоформили будинок Віктора Януковича, який втік до Росії.

"Цікаве" місце проживання обрав для себе Татаров. Володимир Коваленко заявив про начебто договір оренди, укладений ще у листопаді 2021 року. На питання про те, як же йому вдалося так дешево придбати маєток, чоловік зауважив, що будинок був без ремонту. Цікаво, що родина Магакян досі платить за комунальні послуги Татарова. Сума оренди начебто становить 75 тисяч гривень на місяць.