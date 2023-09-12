Журналісти виявили, що деякі активи Віктора Медведчука записали на людину з оточення заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Офіційно ними володіють фіктивні особи, які навряд мають відношення до цих компаній.

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Незаконні переоформлення

Майно держзрадника Віктора Медведчука та його оточення почали арештовувати ще у 2022 році. Ухвалу суду мали віднести до реєстратора, а ті повинні були оформити заборону вчинення з об’єктом будь-яких дій, зокрема переоформлення. Однак частину активів раптово "забули" внести – це не зробили ні прокурори, ні слідчі Державного бюро розслідувань.

Спочатку пов’язана з Медведчуком кіпрська структура Pilawer Limited володіла трьома київськими компаніями – "Академ-Клуб", "Осокорки-7" і "Орєст". Вони мають довгострокові договори оренди на великі земельні ділянки на Осокорках в Києві. Їх вартість досягає десятки мільйонів доларів. Керував структурою поплічник Медведчука Тарас Козак.

У жовтні 2022 року попри арешт власник Pilawer змінився – ним став Олександр Білявський з Херсонщини. Журналісти переконані, що він був лише прикриттям. За три місяці керівники знову змінилися.

Власником "Академ-Клубу" став Петрос Тограмаджян з Болгарії, "Осокорками-7" почав володіти Вадим Іванов з Риги, а "Орєст" оформив на себе бізнесмен Валерій Міщенко. Важливо, що операціями щодо всіх трьох виконував один нотаріус. Це наштовхнуло на думку, що ними насправді володіє Міщенко.

Валерій Міщенко раніше фігурував в історіях з "Укрбудом" та заступником керівника Офісу президента Олега Татарова. Коли власник компанії потрапив за ґрати, то активи почали виводити. Власниками стали компанії Олега Татарова та Людмила Міщенко з тимчасово окупованого Донецька, яка є партнеркою Валерія Міщенка. Також компанія останнього була оформлена в будинку, у якому Татаров та його родичі мають нерухомість.

ДБР відмовилися відповісти на запит журналістів, а Офіс Генпрокурора відтермінував відповідь на 20 діб. Там натякнули, що відповідь може бути непублічною.

Активи Медведчука: що з ними