Где находится Казачья Лопань, в которую вошли ВСУ: показываем на карте

Местные власти сообщили, что ВСУ зашли в поселок городского типа Казачья Лопань. Он расположен практически на государственной границе.

Показываем на карте, где расположен поселок. Известно, что там 11 сентября подняли украинское знамя, а затем местные власти сообщили, что туда зашли наши военнослужащие.

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Казачья Лопань на государственной границе

Глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко рассказал, что украинские военные уже зашли в Казачью Лопань и показал, как местные жители встречают защитников.

Казачья Лопань расположена фактически на границе. Согласно карте, после поселка расположена маленькая деревня Гранов, в которой население чуть более 100 человек, а дальше – государственная граница.

Где расположена Казачья Лопань: смотрите на карте

Наши военные могли зайти в еще два населенных пункта

По данным телеграм-каналов, ВСУ также вошли в Двуречную и Большой Бурлук.

Поселок городского типа Двуречная расположен ориентировочно в 20 километрах от Купянска, который Вооруженные Силы Украины уже освободили от оккупации.

Где размещена Двуречная: смотрите на карте

Обратите внимание ВСУ зашли в Гоптовку: до Белгорода остаются считанные километры – показываем на карте

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