Покровское направление остается самым горячим участком фронта. За последние сутки там произошло почти 80 боестолкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Как изменилась линия фронта

Ночью аналитики обновили карту фронта. Оказалось, что россияне имели продвижение на Торецком и Покровском направлениях.

Враг продвинулся в Торецке: смотрите на карте

В середине января Deep State сообщали об ухудшении ситуации в Торецке. Там активизировались боевые действия, российские войска захватили большинство многоэтажек и пытаются закрепиться в городе. Отмечалось, что микрорайон "Забалка" уже почти под контролем оккупантов.

В районе Покровска противник имел успех в двух населенных пунктах. Он продвинулся вперед вблизи Андреевки и Новоелизаветовки.

Какова ситуация в Андреевке: смотрите на карте

Что происходит в Новоелизаветовке: смотрите на карте

Напомним, что враг планирует избежать городских боев за Покровск. Захватчики хотят взять город в кольцо, чтобы заставить Силы обороны выйти из него. Недавно украинские защитники разгромили оккупантов во время их попытки наступления вблизи Елизаветовки.

К слову, российские СМИ утверждали, что их войска захватили Великую Новоселку. Впрочем, по словам, по словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, бои там еще продолжаются.