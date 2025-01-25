Так, на днях захватчики решили вывесить флаг страны-агрессора на одном из склонов под Покровском. Аэроразведка штурмового полка "Скала" не позволила ему долго развиваться по ветру, передает 24 Канал.

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Разлетелось вдребезги

Воины нанесли поражение дроном. Как следствие – российская тряпка была уничтожена – она разлетелась в разные стороны. Момент ликвидации сняли другим дроном.

Наши защитники отмечают, что это очень важный намек оккупантам: "с вами будет то же самое, так что выстраивайтесь в ряд на том же месте, мы будем ждать!",

– говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".

Уничтожение вражеского флага: смотрите видео

К слову, ситуация возле Покровска остается сложной. Российские оккупанты регулярно используют слезоточивые газы для вытеснения украинских подразделений из укрытий.

В то же время командир батальона специального назначения "Шквал" 59 ОМПБр с позывным "Балу" рассказал, что на его участке фронта уменьшилась динамика действий. Он добавил, что на Покровское направление заходят новые российские подразделения, потому что "старые уже немножко стерлись".