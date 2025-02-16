За последние сутки оккупантам удалось продвинуться вперед возле 6 населенных пунктов на Покровском и Новопавловском направлениях, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Где Россия имела продвижение

Курская область: Геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, свидетельствуют, что российские войска имели продвижение у Свердликово – населенного пункта, расположенного к западу от Суджи.

Донецкая область:

Оккупанты смогли продвинуться под Торецком в восточной Щербиновке.

в восточной Щербиновке. Кроме того, враг имел успех на Покровском направлении . Противнику удалось продвинуться на на востоке Даченского.

. Противнику удалось продвинуться на на востоке Даченского. Захватчики продвинулись вблизи Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 14 февраля, показывают, что россияне имели успех к северо-востоку от Нового Комара во время механизированного штурма в этом районе.

Оккупанты имели успех на 4 участках фронта / Фото ISW

Где враг атаковал, но не продвинулся

Харьковская область: Россияне атаковали возле Глубокого, вблизи Волчанска и Тихого, но успеха не имели. Оккупанты наступали в районе Двуречной, Петропавловки, Степной Новоселовки и Глушковки и в направлении Новоосинового. Также оккупанты атаковали в районе Боровой и Лимана, однако подтвержденных продвижений врага здесь нет.

Донецкая область: На Краматорском направлении противник штурмовал Часов Яр, а также проводил атаки вблизи Предтечиного, Ступочек и Белой Горы. Кроме того, российские войска продолжали штурм на северо-запад от Курахово вблизи Шевченко и Андреевки и в направлении Алексеевки; на запад от Курахово вблизи Дачное, Улаклы, Константинополь, Багатир; и на юго-запад от Курахово возле Зеленовки и Разлива.