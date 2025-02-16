За останню добу окупантам вдалося пройти вперед біля 6 населених пунктах на Покровському і Новопавлівському напрямках, передає 24 Канал із посиланням на ISW.
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Де Росія мала просування
Курська область: Геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, свідчать, що російські війська мали просування біля Свердлікового – населеного пункту, розташованого на захід від Суджі.
Донецька область:
- Окупанти змогли просунутися під Торецьком у східній Щербинівці.
- Крім того, ворог мав успіх на Покровському напрямку. Противникові вдалося просунутися на сході Даченського.
- Загарбники просунулися поблизу Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 лютого, показують, що росіяни мали успіх на північний схід від Нового Комара під час механізованого штурму в цьому районі.
Окупанти мали успіх на 4 ділянках фронту / Фото ISW
Де ворог атакував, але не просунувся
Харківська область: Росіяни атакували біля Глибокого, поблизу Вовчанська та Тихого, але успіху не мали. Окупанти наступали у районі Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Глушківки та в напрямку Новоосинового. Також окупанти атакували у районі Борової та Лиману, однак підтверджених просувань ворога тут немає.
Донецька область: На Краматорську напрямку противник штурмував Часів Яр, а також проводив атаки поблизу Предтечиного, Ступочок і Білої Гори. Крім того, російські війська продовжували штурм на північний захід від Курахового поблизу Шевченка та Андріївки та в напрямку Олексіївки; на захід від Курахового поблизу Дачне, Улакли, Костянтинопіль, Багатир; і на південний захід від Курахового біля Зеленівки й Розлива.