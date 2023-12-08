Эстонская разведка постоянно мониторит ситуацию с войной России против Украины. Согласно последним прогнозам, военный бюджет России позволит врагу вести войну так же интенсивно, а в ближайшие недели оккупанты будут бить по инфраструктуре. Среди таких объектов назвали энергетическую систему, транспорт, предприятия, склады, телекоммуникационные центры.

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Как в Эстонии оценивают ситуацию на фронте

Ситуация в Украине становится напряженной. Общая интенсивность боев снова возросла по сравнению с предыдущей неделей, примерно на четверть. Россия пытается вернуть инициативу на всех линиях фронта, но, несмотря на это, серьезных изменений на передовой нет,

– сказал Кивисельг.

Оккупанты прут на Авдеевку, и там сейчас горячее всего. Они изменили свою тактику наступления: если раньше это были прямые пехотные удары, то сейчас дальние преследования. Это усложняет перегруппировку украинских подразделений, а также создание и укрепление оборонных позиций.

На каких направлениях наступают россияне

Кроме Авдеевского направления, Кивисельг назвал другие направления, также на Востоке Украины. Это Бахмутское и Марьинское – там усилился огонь из непрямого наведения.

Поскольку захватчики начали перегруппировать свои силы, это может означать, что в ближайшие недели в Украине могут начаться еще более интенсивные наступательные действия. Впрочем, Украина держит оборону, в частности на левом берегу Днепра, а россияне не ориентируются на местности и попадают на свои минные поля.

На этой неделе оккупанты потеряли около 10 тысяч ранеными или убитыми. Это значительная цифра.

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Россияне хотят подарить Авдеевку Путину под елку

Враг прет на Авдеевку, потому что надеется сделать Путину подарок к 14 декабря – дню, когда хозяин Кремля будет общаться с народом. Во время прямой линии Путин хочет показать успехи на фронте. Но за два месяца, как штурмуют Авдеевку, оккупантам ничего не удалось.