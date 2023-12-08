Естонська розвідка постійно моніторить ситуацію стосовно війни Росії проти України. Відповідно до останніх прогнозів, військовий бюджет Росії дозволить ворогу вести війну так само інтенсивно, а найближчими тижнями окупанти будуть бити по інфраструктурі. Серед таких об'єктів назвали енергетичну систему, транспорт, підприємства, склади, телекомунікаційні центри.

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Як в Естонії оцінюють ситуацію на фронті

Ситуація в Україні стає напруженою. Загальна інтенсивність боїв знову зросла порівняно з попереднім тижнем, приблизно на чверть. Росія намагається повернути ініціативу на всіх лініях фронту, але, попри це, серйозних змін на передовій нема,

– сказав Ківісельг.

Окупанти пруть на Авдіївку, і там зараз найгарячіше. Вони змінили свою тактику наступу: якщо раніше це були прямі піхотні удари, то зараз – дальні переслідування. Це ускладнює перегрупування українських підрозділів, а також створення та укріплення оборонних позицій.

На яких напрямках наступають росіяни

Окрім Авдіївського напрямку Ківісельг назвав інші напрямки, також на Сході України. Це Бахмутський та Мар'їнський – там посилився вогонь із непрямого наведення.

Оскільки загарбники почали перегруповувати свої сили, це може означати, що найближчими тижнями в Україні можуть початися ще більш інтенсивні наступальні дії. Утім, Україна тримає оборону, зокрема на лівому березі Дніпра, а росіяни не орієнтуються на місцевості та потрапляють на свої мінні поля.

Цього тижня окупанти втратили близько 10 тисяч пораненими або вбитими. Це значна цифра.

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Росіяни хочуть подарувати Авдіївку Путіну під ялинку

Ворог суне на Авдіївку, бо сподівається зробити Путіну подарунок до 14 грудня – дня, коли господар Кремля буде спілкуватися з народом. Під час прямої лінії Путін хоче продемонструвати успіхи на фронті. Але за два місяці, відколи штурмують Авдіївку, окупантам нічого не вдалося.