По состоянию на декабрь ВСУ потеряли половину позиций на Курщине. Россияне там активно наступают, а Украина была вынуждена перейти в оборону, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Враг имеет успех на Курщине

Геолоцированные видеозаписи свидетельствуют о том, что солдаты КНДР под российским командованием недавно продвинулись на северо-запад и северо-восток от Малой Локни. Также они имели продвижение к западному берегу реки Псел к востоку от Куриловки.

The Economist, цитируя командира артиллерии украинской бригады, которая действовала в Курской области, сообщил, что российские войска усиливают наступательные действия и дежурят механизированные и пехотные штурмы, сбрасывая на украинские позиции до 40 планирующих бомб в день.

Какова ситуация в Курской области / Фото ISW

Оккупанты продвинулись в районе Купянска

Геолокационные кадры за 16 декабря показывают, что оккупанты продвинулись к ветровалу к востоку от Загрызово, что расположено к юго-востоку от Купянска.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец признал, что захватчики продвинулись на западном берегу реки Оскол к западу от Масютовки, что к северу от Купянска. Эксперт заявил, что российские войска пытаются давить на украинские позиции в Купянске. Также враг пытается переправиться через реку Оскол до Западного (к северу от Купянска) и выйти на дорогу Р-79 Двуречная-Купянск, чтобы установить контроль над восемью километрами территории вдоль реки Оскол.

Враг не оставляет намерений повторно оккупировать Купянск / Фото ISW

Где в Донецкой области противнику удалось захватить новые позиции

Недавно враг продвинулся на северо-запад к улице Белякова в северном Торецке.

Противник прорывается в Торецке / Фото ISW

Также имел успех агрессор возле Покровска. Так, геолокационные кадры за 17 декабря свидетельствуют, что россияне продвинулись на северо-запад к северо-восточной Нововасильевке, что на юго-запад от Покровска.

Оккупанты продвинулись в направлении Покровска / Фото ISW

На Времовском направлении, к сожалению, тоже преимущество на стороне захватчиков. 17 декабря россияне продвинулись в направлении Временки. Здесь враг захватил Зеленовку, а также Анновку.

Российские войска продвинулись и по улице Дружбы (дорога Макаровка-Нескучное-Времовка) на левом (западном) берегу реки Мокрый Ялы к северо-западу от Макаровки (к югу от Великой Новоселки).

Обратите внимание! Великая Новоселка – последний крупный населенный пункт до выхода на границы Днепропетровской области.

Обстановка на Времовском направлении / Фото ISW