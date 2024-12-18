Станом на грудень ЗСУ втратили половину позицій на Курщині. Росіяни там активно наступають, а Україна була вимушена перейти в оборону, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Ворог має успіх на Курщині

Геолоковані відеозаписи свідчать про те, що солдати КНДР під російським командуванням нещодавно просунулися на північний захід і північний схід від Малої Локні. Також вони мали просування до західного берега річки Псел на схід від Курилівки.

The Economist, цитуючи командира артилерії української бригади, яка діяла в Курській області, повідомив, що російські війська посилюють наступальні дії та чергують механізовані та піхотні штурми, скидаючи на українські позиції до 40 плануючих бомб на день.

Яка ситуація у Курській області / Фото ISW

Окупанти просунулися у районі Куп'янська

Геолокаційні кадри за 16 грудня показують, що окупанти просунулися до вітровалу на схід від Загризове, що розташоване на південний схід від Куп’янська.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець визнав, що загарбники просунулися на західному березі річки Оскіл на захід від Масютівки, що на північ від Куп’янська. Експерт заявив, що російські війська намагаються тиснути на українські позиції в Куп’янську. Також ворог намагається переправитися через річку Оскіл до Західного (на північ від Куп’янська) і вийти на дорогу Р-79 Дворічна-Куп’янськ, щоб встановити контроль над вісьмома кілометрами території вздовж річки Оскіл.

Ворог не полишає намірів повторно окупувати Куп'янськ / Фото ISW

Де на Донеччині противнику вдалося захопити нові позиції

Нещодавно ворог просунувся на північний захід до вулиці Бєлякова в північному Торецьку.

Противник проривається у Торецьку / Фото ISW

Також мав успіх агресор біля Покровська. Так, геолокаційні кадри за 17 грудня свідчать, що росіяни просунулися на північний захід до північно-східної Нововасилівки, що на південний захід від Покровська.

Окупанти просунулися у напрямку Покровська / Фото ISW

На Времівському напрямку, на жаль, теж перевага на боці загарбників. 17 грудня росіяни просунулися у напрямку Времівки. Тут ворог захопив Зеленівку, а також Ганнівку.

Російські війська просунулися і по вулиці Дружби (дорога Макарівка-Нескучне-Времівка) на лівому (західному) березі річки Мокрий Яли на північний захід від Макарівки (на південь від Великої Новосілки).

Зверніть увагу! Велика Новосілка – останній великий населений пункт до виходу на кордони Дніпропетровської області.

Обстановка на Времівському напрямку / Фото ISW