За прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении агрессор 6 раз штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска.

Враг атаковал в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 3 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

Противник штурмовал в районе Новой Кругляковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Липового, Редкодуба, Ямполовки и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

Россияне пытались продвинуться возле Редкодуба: смотрите на карте

На Северском направлении в течение дня враг совершил 8 атак на позиции наших подразделений у Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

Оккупанты атаковали в районе Белогоровки: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боевых столкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Александро-Шультино.

Бои шли возле Белой горы: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

Россияне атаковали в районе Дилиевки: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Новая Полтавка, Луч, Елизаветовка, Даченское, Зверево, Удачное, Котляровка, Андреевка, Лысовка, Новосергиевка и в направлении Муравки, Зари, Миролюбовки, Малиновки, Новониколаевки и Троицкого.

Противник наступал в районе Александрополя: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 атаку на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

Отметим, что наибольшую активность враг проявлял на Покровском и Новопавловском направлениях. Здесь расположены населенные пункты, которые граничат с админграницей Днепропетровщины.

Враг совершил атаки вблизи Ровнополя: смотрите на карте

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 6 вражеских атак в районах Малых Щербаков, Степного и Щербаков.

Оккупанты атаковали в районе Щербаков: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг 6 раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении Силы обороны отбили 19 атак российских захватчиков.