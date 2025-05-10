Протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку агресор 6 разів штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

Ворог атакував у районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 3 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

Противник штурмував у районі Нової Кругляківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Липового, Рідкодуба, Ямполівки та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

Росіяни намагалися просунутися біля Рідкодуба: дивіться на карті

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив 8 атак на позиції наших підрозділів біля Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського.

Окупанти атакували у районі Білогорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано 10 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Олександро-Шультиного.

Бої точилися біля Білої гори: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

Росіяни атакували у районі Диліївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Нова Полтавка, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Лисівка, Новосергіївка та в напрямку Муравки, Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Новомиколаївки і Троїцького.

Противник наступав у районі Олександрополя: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

Зазначимо, що найбільшу активність ворог проявляв на Покровському і Новопавлівському напрямках. Тут розташовані населені пункти, які межують з адмінкордоном Дніпропетровщини.

Ворог здійснив атаки поблизу Рівнополя: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 6 ворожих атак у районах Малих Щербаків, Степового та Щербаків.

Окупанти атакували у районі Щербаків: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог 6 разів без успіху намагався просуватись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку Сили оборони відбили 19 атак російських загарбників.