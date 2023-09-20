Во время неудачных попыток захватить Бахмут оккупанты активно применяли тактику "мясных штурмов". Тогда враг потерял около 100 тысяч солдат. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, применяет ли Россия сейчас тактику "мясных штурмов".

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Общая стратегия России

На Юге, где сейчас идут жестокие бои, российские войска, не считая потерь, лезут на утраченные позиции и пытаются их вернуть. Враг снова возвращается к "мясным штурмам". Вероятно, такая тактика – это не просто инициатива командира дивизии на Бахмутском направлении.

Мне кажется, это общая стратегия российской армии в Украине – отбивать позиции и бросать личный состав,

– сказал Сазонов.

Россияне иногда больше переживают за то, что происходит с техникой. Личный состав не столь важен для военного руководства. Оккупанты руководствуются логикой еще времен Второй мировой войны, мол, бабы еще нарожают, а техника стоит денег.

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Как изменился состав российских дивизий

С каждым днем российская армия выглядит ужаснее. Конечно, враг учится, однако уже нет той "удали молодецкой", с которой оккупанты заходили в начале полномасштабного вторжения, когда шли колоннами и никого не боялись. Теперь враг научился работать небольшими группами, но военное руководство России точно так же не считает личный состав.

Они бросают на поле боя 10 необученных бойцов. За три дня из 10 остается 2 солдата. Через несколько дней сразу минус 8 захватчиков. Но эти 2 уже научились выживать, за пару дней они научатся убивать, и тогда это становится более или менее боеспособный противник, который создает проблемы,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Ценой огромных потерь Россия получает мизерное количество военных, способных воевать. В то же время, экипировка и подготовка российских захватчиков оставляет желать лучшего.

"Сначала шли кадровики с опытом, все контрактники. Затем пошли срочники, зеки и т.д. Так постепенно качество российской армии упало. В Украине тоже лучшие пошли первыми, но постепенно улучшается ситуация с экипировкой и оружием. У россиян все наоборот", – добавил Сазонов.

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