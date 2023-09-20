С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 273 980 захватчиков. Следует отметить, что данные не окончательны, поскольку продолжаются бои.
Интересно И это только за неделю: "Армия дронов" установила рекорд по уничтожению техники России
Потери оккупантов в технике
По состоянию на 20 сентября российские захватчики потеряли:
- танков – 4635 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 8868 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 6096 (+34) ед,
- РСЗО – 779 (+1) ед,
- средств ПВО – 526 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4821 (+37),
- крылатых ракет – 1479 (+0),
- кораблей и катера – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8633 (+32) ед,
- специальной техники – 906 (+3).
Потери России на войне / Генштаб ВСУ
ВСУ наносят мощные потери России
- В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 1 удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделениями ракетных войск поражены 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станция РЭБ противника.
- Накануне примерно в 7:00 Силы обороны нанесли успешный удар по штабу оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя. Также в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ обнародовали видео с места происшествия.
- Кроме этого, в Херсонской области FPV-дроны ликвидировали три надводные лодки с россиянами. Важно, что во время операции украинцы дополнительно протестировали новую разработку – автономную боевую часть.