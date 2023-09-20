С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 273 980 захватчиков. Следует отметить, что данные не окончательны, поскольку продолжаются бои.

Интересно И это только за неделю: "Армия дронов" установила рекорд по уничтожению техники России

Потери оккупантов в технике

По состоянию на 20 сентября российские захватчики потеряли:

танков – 4635 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 8868 (+17) ед,

артиллерийских систем – 6096 (+34) ед,

РСЗО – 779 (+1) ед,

средств ПВО – 526 (+0) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4821 (+37),

крылатых ракет – 1479 (+0),

кораблей и катера – 20 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8633 (+32) ед,

специальной техники – 906 (+3).



Потери России на войне / Генштаб ВСУ

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