З початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила 273 980 загарбників. Варто зазначити, що дані не остаточні, оскільки тривають бої.

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Втрати окупантів у техніці

Станом на 20 вересня російські загарбники втратили:

танків – 4635 (+7) од,

бойових броньованих машин – 8868 (+17) од,

артилерійських систем – 6096 (+34) од,

РСЗВ – 779 (+1) од,

засобів ППО – 526 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37),

крилатих ракет – 1479 (+0),

кораблів і катерів – 20 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32) од,

спеціальної техніки – 906 (+3).



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