Вооруженные Силы активно работают над усовершенствованием беспилотников. В частности, недавно стало известно, что Украина тестирует дроны с искусственным интеллектом, чтобы усилить атаки на военные корабли России
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Болезненный удар по оккупантам
Спецназначители ЦСО "А" СБУ ликвидировали три вражеских лодки с личным составом в Херсонской области. В ходе операции они использовали три дрона-камикадзе украинского производства. Беспилотник называется "Буцефал", а разработала его компания Эскадрон. Его приобрели для "Армии дронов" партнеры.
Продолжаем доставать окупантов как на суше, так и на воде,
– подытожил Михаил Федоров.
Во время ударов и техники россиян ВСУ также протестировали и новую разработку – автономную боевую часть со взрывчаткой. Испытания БПЛА прошли успешно. Министр добавил, что больше деталей появится впоследствии.
ВСУ ударили по лодкам окупантов: смотрите видео
Украинские дроны действуют
- Поражения украинцами вражеской армии значительно выше показателей оккупантов – хотя те имеют больше БпЛА. ВСУ точнее бьют по цели, поэтому инициатива остается за ними.
- "Армия дронов" установила рекорд по уничтожению техники захватчиков – через неделю удалось ликвидировать 56 единиц оружия. Среди пораженной техники – 41 танк и 34 бронированные машины, по две единицы ПВО, РСЗО и радиотехнического оборудования, 8 САУ и 159 окупантов.
- В ГУР заявили, что атаками БпЛА украинцы пытаются истощить ПВО окупантов, вывести из строя авиацию и нанести ущерб военным производственным объектам. Кроме этого дроны отрицательно влияют на психологическое состояние россиян.