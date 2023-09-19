Вооруженные Силы активно работают над усовершенствованием беспилотников. В частности, недавно стало известно, что Украина тестирует дроны с искусственным интеллектом, чтобы усилить атаки на военные корабли России

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Болезненный удар по оккупантам

Спецназначители ЦСО "А" СБУ ликвидировали три вражеских лодки с личным составом в Херсонской области. В ходе операции они использовали три дрона-камикадзе украинского производства. Беспилотник называется "Буцефал", а разработала его компания Эскадрон. Его приобрели для "Армии дронов" партнеры.

Продолжаем доставать окупантов как на суше, так и на воде,

– подытожил Михаил Федоров.

Во время ударов и техники россиян ВСУ также протестировали и новую разработку – автономную боевую часть со взрывчаткой. Испытания БПЛА прошли успешно. Министр добавил, что больше деталей появится впоследствии.

ВСУ ударили по лодкам окупантов: смотрите видео

Украинские дроны действуют