Украинский министр рассказал иностранным журналистам, что точно Украина вскоре будет иметь больше дронов, а Кремль – меньше кораблей. Кстати, именно Федоров сыграл ключевую роль в строительстве инфраструктуры в нашем государстве для создания беспилотников.
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Федоров рассказал о тестировании новых дронов в Украине
Михаил Федоров рассказал, что в 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.
По прогнозам министра, к концу 2023 года, если сравнивать с прошлым, производство украинских беспилотников увеличится примерно в 120 или 140 раз.
Также глава Минцифры рассказал, что Украина испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели и направлять на них дроны, даже если нарушена связь со средствами радиоэлектронной борьбы.
В настоящее время это все на стадии тестирования, и некоторые покупаемые дроны используют искусственный интеллект для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и распознать, будь то человек, танк или определенная машина. Эти технологии активно используются,
– подытожил Федоров.
Наши дроны ликвидируют российские корабли
- 14 сентября 2023 года украинский морской дрон Sea Baby атаковал российский ракетный корабль "Самум". Был поврежден его правый борт, а российские захватчики – вынуждены взять на буксир судно, чтобы доставить в порт.
- Перед этим Силы обороны Украины ударили по судоремонтному предприятию в Севастополе и уничтожили большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическую подлодку "Ростов-на-Дону". Наталья Гуменюк рассказала, что "Минск" и "Ростов" превратились в детали. Более того, уничтожены даже мощности, на которых их ремонтировали.
- Кроме того, 15 сентября появились кадры флагмана "Адмирал Макаров", которого буксировали два буксира. То есть, сам он после украинских атак передвигаться уже не может.