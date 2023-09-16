Український міністр розповів іноземним журналістам, що точно Україна невдовзі матиме більше дронів, натомість Кремль – менше кораблів. До речі, саме Федоров відіграв ключову роль у розбудові інфраструктури в нашій державі для створення безпілотників.

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Федоров розповів про тестування нових дронів в Україні

Михайло Федоров розповів, що у 2023 році виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів порівняно з 2022 роком.

За прогнозами міністра, до кінця 2023 року, якщо порівнювати з минулим, виробництво українських безпілотників збільшиться приблизно у 120 чи 140 разів.

Також глава Мінцифри розповів, що Україна випробовує системи штучного інтелекту, які можуть локалізувати цілі та направляти на них дрони, навіть якщо порушений зв'язок із засобами радіоелектронної боротьби.

На цей час це все на стадії тестування, та деякі дрони, які ми купуємо, використовують штучний інтелект для розпізнавання цілей. У лісі він може виявити ціль і розпізнати, чи це людина, танк чи певна машина. Ці технології активно використовуються,

– підсумував Федоров.

Наші дрони ліквідовують російські кораблі