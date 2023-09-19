Инициатива находится на стороне наших бойцов, которые лучше и ответственнее планируют операции. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов.

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"Наши поражения врага выше, хотя за беспилотниками враг превалирует. Такая же ситуация в артиллерии и везде. Мы точнее, потому что инициатива за нами. Мы более глубоко продумываем операции, ответственно относимся к операциям, но они все-таки преобладает", – объяснил он.

Также россияне собирают FPV дроны-камикадзе, они наладили этот процесс на очень высоком уровне. Однако Китай помогает противнику с комплектующими. Китайский рынок открыт для России.

Ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Егор Фирсов отметил, что на Бахмутском направлении ВСУ штурмуют позиции врага, отбивают позиции и постепенно продвигаются. А на Авдеевском направлении оккупанты постоянно штурмуют Авдеевку, потому что для них это стратегически важно.

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