Инициатива находится на стороне наших бойцов, которые лучше и ответственнее планируют операции. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов.
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"Наши поражения врага выше, хотя за беспилотниками враг превалирует. Такая же ситуация в артиллерии и везде. Мы точнее, потому что инициатива за нами. Мы более глубоко продумываем операции, ответственно относимся к операциям, но они все-таки преобладает", – объяснил он.
Также россияне собирают FPV дроны-камикадзе, они наладили этот процесс на очень высоком уровне. Однако Китай помогает противнику с комплектующими. Китайский рынок открыт для России.
Ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях
Егор Фирсов отметил, что на Бахмутском направлении ВСУ штурмуют позиции врага, отбивают позиции и постепенно продвигаются. А на Авдеевском направлении оккупанты постоянно штурмуют Авдеевку, потому что для них это стратегически важно.
Что происходит на фронте: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины имеют успех на Запорожском и Бахмутском направлениях. Российские захватчики пытаются наступать на нескольких направлениях, но у них ничего не выходит.
- В частности, на Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области. Наши войска освободили Андреевку и Клещеевку, но враг пытается изо всех сил вернуть утраченные позиции. Наши бойцы сдерживают атаки врага и закрепляются на достигнутых рубежах. За неделю на Бахмутском направлении освободили 2 квадратных километра земель.
- На Авдеевском, Марьинском направлениях враг безуспешно пытается установить контроль над Марьинкой и окружить Авдеевку.
- В течение суток 17 сентября Воздушные силы Украины нанесли 9 авиаударов по сосредоточениям войск, вооружению и военной технике оккупантов. Украинские ракетные войска поразили 2 сосредоточения войск противника, вооружения и военной техники, 2 зенитных ракетных систем, 11 артиллерийских систем, 3 склада боеприпасов.