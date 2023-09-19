Ініціатива перебуває на боці наших бійців, які краще та відповідальніше планують операції. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов.
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"Наші ураження ворога вищі, хоча за безпілотниками ворог переважає. Така ж ситуація в артилерії і скрізь. Ми точніші, тому що ініціатива за нами. Ми більш глибоко продумуємо операції, відповідально ставимось до операцій, але вони все-таки переважають", – пояснив він.
Також росіяни збирають FPV дрони-камікадзе, вони налагодили цей процес на дуже високому рівні. Однак Китай допомагає ворогу із комплектуючими. Китайський ринок відкритий для Росії.
Ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках
Єгор Фірсов зазначив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ штурмують позиції ворога, відбивають позиції та потрохи просуваються. А на Авдіївському напрямку окупанти постійно штурмують Авдіївку, тому що для них це стратегічно важливо.
Що відбувається на фронті: останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України мають успіх на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Російські загарбники намагаються наступати на кількох напрямках, але у них нічого не виходить.
- Зокрема, на Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області. Наші війська звільнили Андріївку та Кліщіївку, але ворог намагається з усіх сил повернути втрачені позиції. Тож, наші бійці стримують там атаки ворога та закріплюються на досягнутих рубежах. За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 квадратних кілометри земель.
- На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагається встановити контроль над Мар'їнкою та оточити Авдіївку.
- Протягом доби 17 вересня Повітряні сили України завдали 9 авіаударів по зосередженнях військ, озброєння та військовій техніці окупантів. Українські ракетні війська уразили 2 зосередження військ противника, озброєння та військової техніки, 2 зенітних ракетних систем, 11 артилерійських систем, 3 склади боєприпасів.