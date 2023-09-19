Ініціатива перебуває на боці наших бійців, які краще та відповідальніше планують операції. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов.

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"Наші ураження ворога вищі, хоча за безпілотниками ворог переважає. Така ж ситуація в артилерії і скрізь. Ми точніші, тому що ініціатива за нами. Ми більш глибоко продумуємо операції, відповідально ставимось до операцій, але вони все-таки переважають", – пояснив він.

Також росіяни збирають FPV дрони-камікадзе, вони налагодили цей процес на дуже високому рівні. Однак Китай допомагає ворогу із комплектуючими. Китайський ринок відкритий для Росії.

Ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Єгор Фірсов зазначив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ штурмують позиції ворога, відбивають позиції та потрохи просуваються. А на Авдіївському напрямку окупанти постійно штурмують Авдіївку, тому що для них це стратегічно важливо.

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