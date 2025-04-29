Россияне имели ряд успехов, в частности на Сумщине: обзор фронта от ISW

Оккупанты продолжают наступление почти на всех направлениях фронта. Украинские воины мужественно сдерживают вражеский натиск.

Институт изучения войны рассказал о ходе ситуации на фронте. Где наступление врага было успешным, передает 24 Канал.

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Где продвинулись россияне

Российские войска недавно имели успех на севере Сумской области. Геолоцированные кадры, опубликованные 27 апреля, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в полях на запад от Локни (на северо-восток от Сум) и, вероятно, захватили поля на запад и юго-запад от Басовки (на север от Локни) и на юго-восток от Журавки (на северо-запад от Локни).

Какая обстановка на Сумщине: смотрите на карте

Один из российских военкоров утверждает, что подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады России продвигаются на север от Беловодов (на северо-запад от Локни и на юг от Журавки).

Захватчики также недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 28 апреля, свидетельствуют, что вражеские войска недавно захватили южную часть Каменки (на северо-восток от Купянска, вблизи государственной границы) и продвинулись к восточной окраине населенного пункта.

Оккупанты захватили часть Каменки: смотрите на карте

Кроме того, противник имел успех и на Северском направлении. Он недавно продвинулся к восточной окраине Григорьевки (северо-восток от Северска).

Враг продвинулся к Григорьевке: смотрите на карте

Геолоцированные кадры от 27 апреля показывают также, что российские силы продвинулись к дамбе на север от Торецка.

Противник имел успех к северу от Торецка: смотрите на карте

Имели оккупанты достижения и на Новопавловском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 26 и 28 апреля, свидетельствуют о недавних незначительных продвижениях российских войск на северо-восток и северо-запад от Надиевки (на восток от Новопавловки).

Оккупанты имели продвижение возле Надиевки: смотрите на карту

Какова ситуация на других участках фронта

На остальных направлениях фронта оккупанты продолжают наступательные действия, но безуспешно.

По словам российских военкоров, украинские силы удерживают ограниченные позиции в Горнале (юг от Суджи) и в лесополосах вблизи Олешни (юго-запад от Суджи). Также продолжаются бои в Белгородской области. Подтвержденных продвижений обеих сторон нет.